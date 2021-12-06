Глава ДНР: В республике нет антиваксерского движения

06.12.2021  09:37 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Медицина, Политика


Поскольку жители Донбасса осознают необходимость скорейшей выработки коллективного антиковидного иммунитета, в ДНР нет движения против вакцинации.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьёву заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку жители Донбасса осознают необходимость скорейшей выработки коллективного антиковидного иммунитета, в ДНР нет движения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Есть в ДНР такое же антиваксерское движение, как в России?» – спросил Соловьёв.

«Нет, для нас это удивительно. Мы понимаем пользу и необходимость коллективного иммунитета. Как только вакцина заходит – сразу огромное количество записывающихся людей, и больше обращений. Если какой-то период им не звонят, не приглашают, что пишут, и даже в мою администрацию в том числе. И мы разбираемся», – сказал Пушилин.

Также руководитель республики заверил, что количества вакцин в Донбассе пока достаточно.

«У нас сейчас идёт ревакцинация, поэтому нужно считать [количество необходимой вакцины]. Но, по предварительным цифрам нашего Минздрава, у нас будет более чем достаточно. У нас сейчас в декабре планируется поставка, и потом ещё в начале года. До февраля точно хватит», – отметил руководитель республики.

«У нас сейчас в основном «Спутник Лайт», но ждёт ещё и «Спутник V», потому что некоторые концентрируются именно на нём», – резюмировал глава ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть