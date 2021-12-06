Глава ДНР: В республике нет антиваксерского движения

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Поскольку жители Донбасса осознают необходимость скорейшей выработки коллективного антиковидного иммунитета, в ДНР нет движения против вакцинации.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьёву заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть в ДНР такое же антиваксерское движение, как в России?» – спросил Соловьёв.

«Нет, для нас это удивительно. Мы понимаем пользу и необходимость коллективного иммунитета. Как только вакцина заходит – сразу огромное количество записывающихся людей, и больше обращений. Если какой-то период им не звонят, не приглашают, что пишут, и даже в мою администрацию в том числе. И мы разбираемся», – сказал Пушилин.

Также руководитель республики заверил, что количества вакцин в Донбассе пока достаточно.

«У нас сейчас идёт ревакцинация, поэтому нужно считать [количество необходимой вакцины]. Но, по предварительным цифрам нашего Минздрава, у нас будет более чем достаточно. У нас сейчас в декабре планируется поставка, и потом ещё в начале года. До февраля точно хватит», – отметил руководитель республики.

«У нас сейчас в основном «Спутник Лайт», но ждёт ещё и «Спутник V», потому что некоторые концентрируются именно на нём», – резюмировал глава ДНР.