18.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Медицина, Политика
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Глава ДНР вручил ключи от квартиры семье молодых медиков


В преддверии Дня медицинского работника глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от квартиры молодой семье врачей, которые работают в больнице города Макеевка.

Об этом сообщает официальный сайт руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы молодая семья специалистов, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Большое вам человеческое спасибо за то, что не ушли, когда была возможность отстраниться от всего этого. Вы помогаете нашим гражданам, поэтому государство должно делать для вас все возможное», – подчеркнул Пушилин, вручая ключи от квартиры Роману Чалюку и Екатерине Шматовой.

Екатерина и Роман поблагодарили Главу Республики за всестороннюю поддержку молодых специалистов и, в частности, их семьи.

«Мы понимаем, что вы отдали годы, обучаясь этой профессии, а сейчас вы спасаете жизни. Уж точно государство должно на это обращать внимание. Еще раз с наступающим вас праздником!» – сказал Денис Пушилин.

По словам главного врача Клинической Рудничной больницы города Макеевки Анны Рудниченко, Роман Чалюк и Екатерина Шматова несколько лет трудятся в анестезиологическом отделении, которое с марта 2020 года является госпитальной базой для оказания медицинской помощи больным с COVID-19, нуждающимся в проведении дыхательной поддержки.

Особо отмечается, что именно в КРБ направляются самые тяжелые больные республики, в том числе и медицинские работники. Семья молодых медиков непосредственно оказывает всю необходимую помощь больным коронавирусной инфекцией.

Учитывая заслуги молодой семьи, которая живет на съемной квартире, Рудниченко ходатайствовала о рассмотрении возможности предоставления жилья. Глава ДНР поддержал инициативу главного врача КРБ, и семье медиков были вручены ключи от двухкомнатной квартиры в Макеевке.

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