03.06.2018, Москва, Елена Острякова

1 178 просмотров

Глава ДНР Захарченко выиграет выборы на Украине

Глава ДНР Александр Захарченко выиграет президентские выборы на Украине, если они пройдут честно и демократично. Об этом в эфире российского телеканала ТВЦ заявил писатель Захар Прилепин.

«Если бы случилось чудо, и мир решил бы провести показательные демократические выборы на Украине, мы бы не разглядели бы действующую власть ни в какую лупу. Порошенко, Тимошенко, Яценюк, – они бы все исчезли. Выборы бы выиграл действующий глава ДНР Александр Захарченко. Возможно, был бы второй тур. Это стало бы колоссальным удивлением для Европы, и колоссальной радостью для миллионов людей на Украине», – сказал Прилепин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он полагает, что за Захарченко проголосуют те, кого сейчас украинские соцопросы фиксируют как не определившихся, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Партии радикального толка набирают 3-4%. На самой вершине списка украинских предпочтений находится Тимошенко с 8% рейтинга. Даже если там всего 30% против нынешней власти, они проголосуют за Захарченко, и он выиграет эти выборы. Но их реально больше», – сказал Прилепин.