Глава ДНР занялся борьбой с чиновничьим беспределом

30.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Республике накопился ряд серьезных экономико-социальных проблем, спровоцированных чиновниками, продолжившими управленческую работу по украинской коррупционной модели.

Об этом в ходе собрания актива общественного движения «Донецкая Республика» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году мы увидим существенные изменения в плане восстановления жилья и использования муниципального жилья. Этот вопрос назрел. И я глубоко убежден, что зачастую эти вопросы не закрываются по причине того, что существует определенный уровень чиновничьего беспредела. Говорю как есть, он присутствует на разных уровнях.

На последних совещаниях этот вопрос мы ставили во главу угла. Начиная с работы с предпринимателями, где вообще присутствует полный абсурд. С одной стороны, мы говорим о необходимости развивать малый и средний бизнес, без которого Республика просто не выживет и нельзя будет говорить о полноценном наполнении бюджета. С другой стороны, есть карательные структуры, это проверяющие. Но я их называю карательными. И они продолжают перегибать палку, говоря про какие-то планы.

Представьте ситуацию, когда человек работает, платит все налоги, создал для себя рабочее место, ничего не просит, создал еще для кого-то рабочее место. К нему приходит какой-то проверяющий инспектор и говорит: «Я вижу, что ты работаешь честно, но у меня план. Давай какой-то штраф выпишем». Вот это и есть абсурд.

Я понимаю, что при Украине такое положение вещей было нормой, но мы-то заявляем совершенно другое. Мы же другие.

При этом я задаю вопрос премьеру, министру доходов и сборов, и каждый из них говорит, что они никаких планов не устанавливали. А в это время мы просто отбиваем желание у людей работать.

Это чиновничий беспредел и пережитки, от которых мы, увы, не избавились со времен Украины. А нужно избавиться», – отметил он.

При этом глава Республики сообщил, что в рамках борьбы с данной проблемой ведется разработка целого комплекса мероприятий при участии общественных движений «Донецкая Республика» и «Народный контроль».

«Это нужно пресекать на корню. За это нужно сажать. Мы ужесточим эту ответственность. Чиновники не должны быть карательным инструментом. В целом нужно менять подход, и я намерен это делать сейчас», – заявил Пушилин.

По его мнению, финансироваться должны не государственные учреждения, а полезные услуги для населения и конкретная работа. Контроль за выполнением финансирования должен быть возложен на гражданских активистов.

«Без гражданского вмешательства мы не сможем сломить те пережитки, которые мешают нам работать. Политическая воля менять ситуацию есть, но она не реализуется по разным причинам: кто-то не слышит, кто-то не хочет ничего делать. Мы создали государство, чтобы поменять (жизнь людей – прим. ред.) в лучшую сторону. А получилось, что лица поменялись, а ситуация – нет.

Нам предстоит еще колоссальная работа. Я нацелен на очень серьезные изменения не только в подходах, но и в отношениях между чиновниками и обществом», – резюмировал Денис Пушилин.