Глава ЕК: Украинцы должны понимать, что умирают за европейское будущее своих детей

Константин Серпилин.  
16.01.2024 17:42
  (Мск) , Давос
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Необходимо продолжать оказывать финансовую помощь Украине и накачивать ВСУ оружием, а также дать украинцам надежду, что они сражаются за лучшее будущее – быть Европой.

Об этом на  Всемирном экономическом форуме  в Давосе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо продолжать оказывать финансовую помощь Украине и накачивать ВСУ оружием, а также дать украинцам...

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«Неудачи России также носят дипломатический характер. Финляндия вступила в НАТО, Швеция скоро последует её примеру, а Украина как никогда близка к вступлению в ЕС. И всё это говорит нам о том, что Украина может одержать победу в этой войне. Но мы должны продолжать укреплять их сопротивление.

Украинцы нуждаются в предсказуемом финансировании на протяжении 2024 года и далее, им нужны постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть её законные территории. Им нужны возможности для сдерживания будущих нападений со стороны России», – вещала фон дер Ляйен.

Однако она добавила, что украинцам «также нужна надежда».

«Они должны знать, что своей борьбой они заслужат лучшее будущее для своих детей. А лучшее будущее Украины называется Европой. И в прошлом месяце мы с огромной радостью приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это будет историческим достижением Украины, и Европа ответит на зов истории», – бредила глава ЕК.

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