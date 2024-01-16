Глава ЕК: Украинцы должны понимать, что умирают за европейское будущее своих детей

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Необходимо продолжать оказывать финансовую помощь Украине и накачивать ВСУ оружием, а также дать украинцам надежду, что они сражаются за лучшее будущее – быть Европой.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неудачи России также носят дипломатический характер. Финляндия вступила в НАТО, Швеция скоро последует её примеру, а Украина как никогда близка к вступлению в ЕС. И всё это говорит нам о том, что Украина может одержать победу в этой войне. Но мы должны продолжать укреплять их сопротивление. Украинцы нуждаются в предсказуемом финансировании на протяжении 2024 года и далее, им нужны постоянные поставки оружия, чтобы защитить Украину и вернуть её законные территории. Им нужны возможности для сдерживания будущих нападений со стороны России», – вещала фон дер Ляйен.

Однако она добавила, что украинцам «также нужна надежда».

«Они должны знать, что своей борьбой они заслужат лучшее будущее для своих детей. А лучшее будущее Украины называется Европой. И в прошлом месяце мы с огромной радостью приняли решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это будет историческим достижением Украины, и Европа ответит на зов истории», – бредила глава ЕК.