Глава Евробанка призналась, что придерживается «глупого ковбойского принципа» в отношении Украины

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Украина должна победить Россию, потому что ее поддерживают США, у которых «самая большая пушка».

Об этом глава Европейского Центробанка Кристин Лагард заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову ( Вовану и Лексусу), позвонившим ей от лица президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, господин президент, как бы ситуация не развернулась, кто выиграет, кто проиграет, не имеет значения. Важно то, что Украина в конце концов победит. Поэтому я придерживаюсь очень простой точки зрения, что в конце концов побеждают те, у кого самая большая пушка. Это очень глупый базовый ковбойский принцип Дикого Запада», – сказала глава Евробанка.

«На данный момент самая большая держава в мире – это США. США поставляют самый большой объем вооружений, обеспечивают значительное финансирование. И это реальность, с которой мы имеем дело. Я не думаю, что мы должны рассуждать о том, кто выиграет, кто проиграет. Победить должны вы, а мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать вас», – сказала Лагард.