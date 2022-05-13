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Новости Украины

Россия является наибольшей угрозой «глобальной стабильности» и западному миропорядку. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую цитирует CNN.

«Россия является сегодня самой прямой угрозой мировому порядку из-за варварской войны против Украины и ее тревожного пакта с Китаем, а также их призыва к новым и очень произвольным международным отношениям», -сказала фон дер Ляйен журналистам после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель и фон дер Ляйен находятся в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, во время которого на повестке дня была их поддержка террористического киевского режима.

«Наше сотрудничество в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также важно в Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по поводу более упорного Китая. Мы считаем, что Китай должен стать в защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны», — сказал глава Европейского совета журналистам.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и фон дер Ляйен находятся в Токио на 28-м саммите ЕС-Япония, во время которого на повестке дня была их поддержка террористического киевского режима.

«Наше сотрудничество в Украине имеет решающее значение в Европе, но оно также ажно в Тихоокеанском регионе, и мы также хотим углубить наши консультации по поводу более упорного Китая. Мы считаем, что Китай должен стать в защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны», — сказал глава Европейского совета журналистам.

Мишель также отметил, что «лица, ответственные за военные преступления, должны быть привлечены к ответственности», имея в виду ведущуюся Западом планомерную работу по созданию инфраструктуры будущих трибуналов по военным преступлениям, которые Запад развернет в случае поражения России на Украине, на которое рассчитывают американцы и их европейские сателлиты.

Японские власти выразили солидарность с европейскими русофобами. Выступая вместе с фон дер Ляйен и Мишелем, японский премьер Кисида заявил:

«Агрессия России против Украины поражает самую основу всего международного порядка не только для Европы, но и для Азии, и с ней нельзя мириться».