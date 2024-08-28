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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своём поздравлении по случаю дня независимости Молдовы отметила «необыкновенный путь страны, которая избавилась от советских оков». Это сообщение она опубликовала в соцсети X, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы отмечаем День независимости Молдовы. День, посвященный необыкновенному пути страны, которая освободилась от советских оков. И построила свою демократию. Сейчас уверенно движется по своему европейскому пути. Поздравляем Молдову. Inimile noastre sunt cu tine (Наши сердца с тобой)», – написала глава ЕК.

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Это поздравление звучит издевательски, учитывая, что Молдова стала страной, наиболее пострадавшей от развала Советского Союза: территориальный конфликт с Приднестровьем, деиндустриализация, уменьшение населения почти на половину, упадок сельского хозяйства в результате приватизации земли. Одна из самых преуспевающих республик бывшего СССР стала одной из самых нищих стран Европы.