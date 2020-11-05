Глава европейской дипломатии глубоко оскорбил сербов Боснии накануне юбилея Дейтонских соглашений

20.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член президиума БиГ Милорад Додик подверг критике статью Верховного председателя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в боснийской прессе за незнание Дейтонских соглашений.

Об этом сообщило агентство СРНА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жозеп Боррель намерен завтра участвовать в торжествах в честь годовщины Дейтонских соглашений, на американский манер положивших конец гражданской войне в БиГ. Перед прибытием он написал тенденциозную колонку в одном из сараевских изданий, полностью поддерживая гегемонию бошняков в стране.

«В колонке, которую он написал для федеральных СМИ, анализируя ситуацию в БиГ, Боррель не упоминает суть Дейтонских соглашений, – прокомментировал публицистику еврочиновника Милорад Додик. – Он говорит о предполагаемой централизованной БиГ, игнорируя существование трех составляющих народов страны. Таким образом, Борель исключил в свое колонке отдельные образования (энтитеты – ред.) и народы, проявив особое невежество и тенденциозность в той части колонки, когда он говорит о предполагаемом «геноциде» в БиГ».

Подписание Дейтонских соглашений

Боррель должен знать, что в БиГ нет одного мнения по этому вопросу, и «Боррель должен помнить о том, что в БиГ есть сербский народ, который не признает и никогда не признает ложных обвинений в предполагаемом геноциде во время прошлой войны».

Лидер боснийских сербов подчеркнул, что именно Борель использовал риторику исторического ревизионизма, которая также используется одним народом в БиГ (бошняками – ред.) для фальсификации исторических фактов.

Додик предположил, что завтрашняя встреча с членами Президиума БиГ, объявленная на завтра, будет омрачена этими разногласиями в понимании Дейтонских соглашений.