Глава фракции «Слуга народа»: «Западные СМИ хуже Скабеевой и Соловьева»

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Новости Украины

США, Россия и Евросоюз пытаются создать новый договор по коллективной безопасности, а Украина становится жертвой этой дискуссии.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арахамии, после того, как военная истерия вокруг якобы неминуемого нападения России на Украину стихнет, нужно будет провести анализ того, в чьих интересах влиятельные западные СМИ устроили эти информационные атаки.

«Я думаю, что через две-три недели, когда эта фаза уже точно пройдет, нам нужно сделать ретроспективный анализ того, что произошло, каким образом большие, очень известные СМИ распространяют информацию, худшую, чем Скабеева с Соловьевым, откровенные фейки CNN, Bloomberg, Wall Street Journal и так далее», – сказал политик.

Он считает, что новости западных СМИ о якобы грядущем вторжении – «элементы гибридной войны».

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«Я думаю – это моя личная мысль, что идет большая сейчас попытка сделать новый договор коллективной безопасности и Украина – лучшая площадка. Нужно же делать сначала «зраду», а потом победу. И Украина очень метко сейчас случилась по времени между Соединенными Штатами, Россией, Европой. Вы же видите по «Северному потоку» пошло очень много реакций негативных, а у них были гарантии, что их проведут. И начались неконтролируемые волны политические. К тому же, сейчас электоральные циклы – Макрон переизбирается, промежуточные выборы в США идут и так далее. То есть тут и политика, и геополитика, и мы просто тут – Украина всегда была транзитная страна, а тут сейчас все промежуточные проблемы мы на себя абсорбировали», – заявил Арахамия.