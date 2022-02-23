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Критика в адрес решения России о признании суверенитета ЛДНР со стороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, утратившего легитимность, не вызывает ничего, кроме смеха.

Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

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МИД нелегитимного ПНЕ заявил, что страна не намерена поддерживать решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. В ведомстве сообщили, что осуждают данный шаг России, о котором было объявлено 21 февраля.

По мнению главы ФЗНЦ, подобный выпад со стороны ведомства из структуры ПНЕ не вызывает ничего, кроме смеха, поскольку оно просто не имеет полномочий делать такие заявления от лица ливийцев.

«Никто не спрашивал правительство коррупционера Дбейбы, и этим мнением можно подтереться. Срок полномочий ПНЕ давно истек. Сегодня группировка Дбейбы из последних сил занимается разворовыванием ресурсов Ливии и ограблением народа, но это скоро закончится», — отметил президент фонда.

По мнению Шугалея, в деятельности ПНЕ и правительства Украины прослеживаются сходства.

«ПНЕ многое роднит с руководством Украины: это и безудержная коррупция, и раболепие перед западными кукловодами, и ненависть народа, жизнь которого они не хотят улучшать», — добавил социолог.

Ученый добавил, что из России должен быть выслан посол ПНЕ Мохамед Абдалла Маграви, который представляет утратившее легитимность правительство и деятельность которого носит деструктивный характер для нашей страны.

Ранее издание «Радио Свобода», признанное в России СМИ-иностранным агентом, заявило, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попала под санкции в числе других российских граждан. В этом случае, она станет первым дипломатом, внесенным в санкционные списки. Помимо нее, под рестрикции могли попасть глава Russia Today Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.