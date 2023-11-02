Глава «Газпрома» заявил о полной независимости от Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны БРИКС теперь могут на равных конкурировать, а по многим показателям и превосходить западные объединения вроде G7.

Об этом в ходе Петербуржского международного газового форума заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если мы говорим о БРИКС, то сейчас его уместно сравнивать с G7. В настоящее время количество жителей земли, проживающих в странах БРИКС, составляет 46% Что же по газу. Страны БРИКС – 36% мирового потребления газа, G7 – 35%. По добыче страны БРИКС – 35%, G7 – 30%. По мировым запасам газа страны БРИКС – 50%, а страны G7 – 8%», – сказал Миллер.

Он подчеркнул, что страны G7 являются классическими импортёрами природного газа. В прошлом году они закупили 144 миллиарда кубометров голубого топлива. А по всей Европе эта цифра составила 365 кубометров газа, и заменить его пока что нечем.

«У «Газпрома» было немало проектов, которые мы реализовывали вместе с нашими европейскими партнёрами на территории России. Партнёры приняли решение, ушли из наших проектов, и ничего не произошло. Мы как работали ритмично, так и работаем, планы выполняются. Ходишь по сегодняшней выставке, и сердце радуется – сегодня мы на пороге полного технологического суверенитета, это наше самое ближайшее будущее», – добавил глава «Газпрома».

«В течение ближайших 25 лет мировой спрос на газ вырастет на 43%, при этом доля газа в топливно-энергетическом мировом балансе достигнет 26%. И это будет самая большая доля в топливно-энергетическом мировом балансе», – подытожил он.