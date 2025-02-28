Глава Госдепа откровенно признался, чего США хотят от России. И это – не Украина

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Госсекретарь США Марко Рубио предельно откровенно описал мотивацию США в их попытке сблизиться с Россией и завершить конфликт на Украине. По словам главы Госдепа, Штаты не могут позволить России стать «младшим партнером» Китая

Рубио изложил стратегию США по управлению тесными отношениями России и Китая. Он заявил, что Вашингтон хочет ослабить связи, не сея раскол между соседями, обладающими ядерным оружием.

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«Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с китайцами», — сказал Рубио в интервью поддерживающему политику Трампа ультраконсервативному изданию Breitbart News, имея в виду Россию.

«Недавние объятия Дональда Трампа с Россией рассматриваются некоторыми аналитиками как попытка разделить Москву и Пекин, так называемый «Никсон наоборот». Историческая поездка президента Ричарда Никсона в Китай 53 года назад подорвала глобальное влияние России, приблизила Пекин к Вашингтону и отдалила от Кремля, что изменило международный баланс сил на десятилетия», – пишет Bloomberg.

Хотя правительство Си Цзиньпина похвалило Россию за проведение переговоров с Вашингтоном о прекращении конфликта на Украине, пока неясно, что такая оттепель означает для Пекина, добавляет агентство. Китайский лидер и Владимир Путин объявили о дружбе «без границ» за несколько дней до начала конфликта в феврале 2022 года и объединились в противостоянии с Америкой на мировой арене.

Рубио предупредил, что более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблемы для США, если Москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, сталкивая две ядерные державы с Вашингтоном.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда, хочет ли Россия улучшить отношения с США или нет, они не смогут этого сделать, потому что стали полностью зависимы от китайцев, потому что мы их отрезали… Для нас лучший исход — это иметь отношения», — считает Рубио.

Рубио назвал отношения США и Китая «большой историей 21 века» и сказал, что у Вашингтона будут разногласия и конфронтация как с Пекином, так и с Москвой, но подчеркнул, что поддерживать отношения с обеими странами очень важно.