Глава Госдепа Рубио: с Россией придется договариваться, а Зеленский соврал

Госсекретарь СЩА Марко Рубио дал обстоятельное интервью популярному американскому лидеру мнений Кэтрин Херридж – журналистке, которая специализируется на освещении деятельности спецслужб.

При Байдене она работала главным репортером-расследователем телеканала CBS и получила известность расследованием коррупционной деятельности сына экс-президента Хантера Байдена, после чего ее уволили с канала, а следователи ФБР изъяли ноутбук с личной информацией и сведения о её источниках. Сегодня Херридж, наряду с Такером Кардсоном и рядом других популярныз блогеров и политкомментаторов, является одним из ретрансляторов точки зрения Белого дома в обход мейнстримных американских СМИ.

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В сегодняшнем интервью Рубио сделал ряд важных заявлений касательно России и Украины. Прежде всего, госсекретарь признал, что с Россией придется договариваться, поскольку она «остаётся глобальной державой с влиянием в ключевых регионах, нравится это США или нет». При Байдене Штаты совсем потеряли контакт с Россией – по признанию Рубио, такого не было даже в разгар холодной войны.

Кроме того, диалог с Москвой необходим, поскольку США не могут игнорировать ядерный потенциал РФ.

«В конечном итоге мы должны иметь возможность вести переговоры со страной, которая в некоторых случаях обладает крупнейшим в мире запасом тактического ядерного оружия и вторым по величине, если не самым крупным, запасом стратегического ядерного оружия в мире», — заявил госсекретарь США.

Целью встречи с российской стороной в Эр-Рияде было определить, готова ли Россия к реальным мирным переговорам по Украине. От этого, по словам Рубио, зависит проведение личной встречи Трампа и Путина в ближайшем будущем:

«Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях», отметил он.

В интервью Рубио сказал, что говорил об этом с Лавровым и российскими официалами в Саудовской Аравии во вторник.

«Я сказал им, что встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет встреча. Как правило, люди встречаются только тогда, когда знают, что будет достигнут результат, или прогресс. Поэтому я считаю, что время встречи в значительной степени зависит от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине. И если мы сможем это сделать, и встреча закрепит соглашение, я думаю, что все должны праздновать, что президент Трамп является миротворцем», – резюмировал Рубио.

США не обсуждали с РФ снятие санкций и территориальные вопросы – добавил госсекретарь.

«У европейцев и ЕС есть свой набор санкций против России. Даже если мы отменим все наши санкции, а это пока не обсуждалось, европейцам придется отменить [свои] санкции. Чтобы что-то стало возможным, европейцы тоже должны будут снять санкции. Так что в какой-то момент с ними со всеми придется посоветоваться, но пока мы еще не на этой стадии», – отметил Марко Рубио в интервью, опубликованном на странице Кэтрин Херридж в соцсети X.

Коснулся Рубио и американского видения роли ЕС в переговорах:

«Россия не может заключить перемирие без их [Украины] согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены», — убеждал он.

Что касается Украины, то, по словам главы Госдепа, Трамп вполне справедливо недоволен Зеленским. В частности, тот соврал, когда сказал, что отказался от сделки с США по редкоземельным металлам, заявил Рубио.

«Он сказал: «Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное — мне нужно провести её через законодательный процесс». Они должны её одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече всё было не так», — возмутился госсекретарь США.

Ранее Трамп рассказал, что с главой Минфина США в Киеве грубо обошлись. Он приехал на поезде заключить сделку о редкоземельных металлах, но Зеленский даже не соизволил принять его, сославшись на то, что в это время спал.