Глава госдумских единороссов считает, что депутаты нужнее в тылу, чем на фронте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев призвал коллег-депутатов не мобилизовываться в армию, а сосредоточиться на работе в округах, где требуется помощь по устранению перегибов в мобилизации.

Об этом он заявил сегодня на заседании парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Коллеги, не проситесь на фронт. Вот он наш фронт, мы здесь можем сделать больше. Коллега Бородай написал заявление. Я с ним поговорил, он говорит: я могу совмещать. Такие товарищи есть в каждой фракции. Нужно соединить парламент с народом. Он нас избирал. Нам придется подкрепить ответственных чиновников. А коррупции в вопросах мобилизации мы просто не допустим», – сказал Васильев.

Его поддержал спикер Вячеслав Володин.

«Когда мы говорим о наших солдатах и офицерах, важно, чтобы каждый депутат делал все для них. Хватит нам для галочки и под телекамеру заниматься политической работой. И своим примером надо показывать», – сказал Володин.

Он предложил способствовать тому, чтобы во власть приходили только люди, служившие в армии или хотя бы имеющие военную специальность.