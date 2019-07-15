Глава Госкино Украины объявил о победе над российским кино

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

После 2014 года украинцы якобы больше не воспринимают российское кино как ментально близкое и отказались смотреть фильмы, снятые в РФ.

Такую информацию в эфире 5 канала озвучил украинский националист, глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

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«Оно [российское кино] воспринималось как ментально близкий контент и после 14-го года, как только стал очевидным разрыв в ментальности наших народов и нашего общества, простой зритель перестал, это видно по кассовым сборам, считать российское кино ментально близким контентом. И вместе с тем, мы наблюдаем, что как только появились украинские фильмы, их доля рыночная начала невероятно расти. Только за 18-й год рост был почти наполовину. Наша рыночная доля менее чем с четырех процентов в 17-м году выросла более чем к восьми в 18-м году», – заявил Ильенко.

Стоит заметить, что на Украине в законодательном порядке запрещен прокат всех без исключения российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, а потому непонятно, какие кассовые сборы имеет в виду глава Госкино.

При этом «Український тиждень» возмущался тем, что даже на Западной Украине, несмотря на запреты, пользуются популярностью русскоязычные песни и продукция «Мосфильма».https://www.politnavigator.net/kievskaya-propaganda-v-shoke-russkoe-i-sovetskoe-populyarno-dazhe-na-zapadnojj-ukraine.html