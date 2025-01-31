Глава Госкомнаца Крыма рассказал, когда все семьи депортированных получат жильё

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Семитысячная очередь на получение квартир из числа ранее депортированных граждан за 10 лет российской юрисдикции Крыма сократилась в семь раз. Сейчас положенного по закону жилья дожидаются 1 тысяча очередников, и в ближайшие три года все получат ключи от квартир.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил председатель Госкомнаца Руслан Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы продолжаем реализовывать мероприятия, включённые в программу социально-экономического развития Республики Крым. Хотел бы напомнить, что туда вошли 76 объектов на сумму около 18 млрд руб. Из них 58 объектов уже полностью завершены, и жители Крыма ими пользуются – это детские сады, школы, десятки километров сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. По итогам 2024 года были улучшены жилищные условия более чем 200 семей ранее депортированных. Если говорить об общих итогах, за последние 3-4 года – это более тысячи семей, и программа продолжает работать. В этом году у нас завершается строительство и передача нуждающимся трех многоквартирных домов в Джанкое, в Феодосии и в Бахчисарае. На сегодняшний день мы рассматриваем очередников, которые были поставлены до марта 2014 года. К сожалению, огромная проблема накопилась с украинского периода. У нас ещё порядка 1 тысячи семей ждут своей очереди. И эта проблема будет решена за ближайшие 3 года полностью. Потому что динамика не сокращается, на разных этапах строительства остаётся 8 многоквартирных домов», – уточнил Якубов.

Он добавил, что попытки спекулировать на межнациональном согласии в Крыму не прекращаются. Создаются телеграм-каналы, где происходящие в Крыму события трактуются как ущемление по национальному признаку.