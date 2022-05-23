Глава Госсовета Крыма предложил срезать полип украинства с Малороссии

Новости Украины

Срезать верхний слой несостоятельной украинской нации, искусственно созданной как провокация для Русского мира – одна из целей денацификации Украины.

Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У украинцев есть большая проблема, которую можно обозначить как недоидентифицированность или дефицит идентичности, – считает спикер. – Их как народа, как единого этноса, не существует. Есть украинская нация — как сообщество граждан Украины. Но без единого этнического фундамента – она при любом политическом кризисе начинает расползаться. Так было в 2004-м, в 2014-м, так происходит сейчас».

Большинство тех, кто называют себя украинцами, по словам Константинова, почти всегда сами себя рассматривали как часть русского народа. Само название «Украина» для этой территории — не восточнославянское, а польское. Поляки не только придумали название территории – они во многом подготовили цивилизационную провокацию для Русского мира, подбросив ему идею украинства.

Но она бы не смогла удаться, если бы не легла на благодатную почву малороссийских комплексов. Эти комплексы, помноженные на богатое воображение, привели к тому, что реальность стала вытесняться в общественном сознании мифами.

«У зачинателей украинства не было ни своей истории, ни культуры, отличной от общерусской. Историю им придумал Михаил Грушевский — на австро-венгерские деньги. Шевченко они придумали и канонизировали с помощью советской власти. Его изваяния появились едва ли не в каждой деревне. С ним в украинский пантеон вошли Франко, Леся Украинка, Марко Вовчок и прочие проходимцы, ставшие основой ранее невиданной украинской культуры. Тогда же им удалось перевести почти все образование и все делопроизводство на искусственно сконструированный во Львове украинский язык», – подчеркивает глава парламента Крыма.

Теперь в оборот запущены «древние укры», культура которых якобы дала жизнь всем великим цивилизациям. Всех укры возвеличили, кроме своего народа, у которого и государственности толком не было до XX века. На этих мифах сформировано мировосприятие нескольких поколений украинцев, и теперь эти люди, особенно молодежь, легче верят в миф, чем воспринимают реальность. Но реальность берет свое, чему примером стала сдача в плен «мифических защитников «Азовстали», которые предпочли сохранить свои жизни путешествию в мифическую Вальхаллу.

«Это тоже процесс денацификации. Срежем верхний, искусственный, слой несостоятельной нации и оголим пустоту, заполнить которую может только восстановление общерусского единства. И так обязательно будет!» – заключил Константинов.