Глава Госсовета Крыма прокомментировал инициативу Минобороны о выделении героям СВО земельных участков

05.09.2022  19:27 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Земля, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Госсовет Крыма готов законодательно закрепить право участников СВО, удостоенных госнаград, также ветеранов боевых действий – на бесплатное получение земельных участков.

Об этом заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госсовет Крыма готов законодательно закрепить право участников СВО, удостоенных госнаград, также ветеранов боевых действий...

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«На днях Минобороны предложило выдавать бесплатные земельные участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе участникам специальной военной операции, удостоенным государственных наград и знаков отличия, и ветеранам боевых действий, – написал он в своем телеграм-канале. – Мы готовы поддержать такую инициативу. Для нас будет почётно, что Герои, сражавшиеся за Родину, станут крымчанами».

По словам спикера, общество должно окружить заботой семьи погибших российских военнослужащих, и речь идет не только о финансовой поддержке.

«Считаю, что это наша ответственность, – подчеркнул Константинов. – Более того, для нас оказание помощи таким семьям — почётная миссия. Они воспитали Героя, который воевал за Крым, за наше чистое небо».

Глава парламента Крыма добавил, что ветераны специальной операции — это будущая элита России, в первую очередь — политическая. Их патриотизм прошёл самую надёжную проверку, они приучены действовать решительно, быстро оценивать ситуацию, умеют отдавать команды и чётко выполнять команды от вышестоящих командиров.

«Совсем скоро мы увидим эти изменения на политическом ландшафте России», – заключил Константинов.

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