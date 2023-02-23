Глава ГУР Украины: Готов помочь Шойгу и Пригожину

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Публичные конфликты среди российских силовиков играют на руку Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил глава ГУР МО Украины генерал Кирилл Буданов.

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У него поинтересовались мнением относительно конфликта между собственником ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в частности первый пожаловался на отказ предоставлять его подразделениям снаряды в достаточном количестве.

«Это нам точно в плюс, скажем так, в любом случае. Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов у них внутри системы, тем скорее придет наша победа», – сказал Буданов.

Он соглашается, что такого рода ссоры должны продолжаться.

«Причем готов помочь обоим одновременно. Только чтобы они уничтожили друг друга», – добавил генерал.

Еще одним «примером внутриусобной борьбы» в российской армии он называет ротации последних месяцев в высшем руководстве ВС РФ.

«Осенью этот процесс пошел. Тогда Герасимова фактически устранили, хотя он у них второй военный после Шойгу. Герасимов начал искать способы, как устранить Суровикина. И вот ближе к зиме он начал, не боюсь такого высказывания, «специальную операцию» против него. Она включала в себя: проведение проверок, комиссий, инспекций и доведение в правильной форме этих результатов до высшего руководства Российской Федерации. Они нарисовали картину, что исключительно из-за г-на Суровикина был потерян Херсон. Только из-за г-на Суровикина – страшные потери Российской Федерации. Исключительно из-за него возникли проблемы наркомании и алкоголизма в армии», – утверждает глава ГУР.

При этом он считает, что Суровикину реально правильно инкриминировали ненормальный расход запасов ракет.

«В действительности было доведено почти до нулей по всем категориям ракетного вооружения. Словом, так Герасимов вернул себе позиции», – резюмировал Буданов.