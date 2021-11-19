Глава Института национальной энергетики объяснил, когда Украине ждать веерных отключений

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Новости Украины

Практически каждый отопительный сезон Украина обращается за помощью к России и Белоруссии с просьбой покрыть нехватку электроэнергии.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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«Общее изменение экономической ситуации, прекращение поставок в Крым, изоляция части восточных регионов должны были гарантировать Украине значительный избыток генерирующих мощностей. Но талантливые руководители страны смогли сделать так, что практически каждый отопительный период Киев вынужден обращаться за помощью к самым любимым соседям — Белоруссии и России», – пишет Фролов в «Известиях».

Он указывает, что пока энергосистема Украины функционирует, массовых отключений электроэнергии не наблюдается.

«Но пока не наблюдается и холодов. А ситуация с запасами угля продолжает усугубляться. Да, местные генерирующие компании законтрактовали уголь (информация об объемах крайне противоречива) за рубежом и сейчас его везут на Украину. Первые поставки ожидаются уже в конце текущей недели. Но речь идет об объемах, которые вряд ли помогут в полной мере справиться с ситуацией. Одно судно может привезти порядка 60 тыс. т, а расход угля на украинских электростанциях на прошлой неделе составил 101,4 тыс. т (сокращение с 479,4 тыс. т до 378 тыс. т)», – отмечает автор.

Скорее всего, чтобы избежать отключений, полагает эксперт, Украине потребуются все возможные объемы поставок не только из Белоруссии, но и из России.

«При этом Минск не исключает возможности новых продаж после 18 ноября, но «с учетом технических возможностей». Как бы двусмысленно ни звучала эта фраза, вопрос о технической возможности не праздный, так как Россия и Белоруссия могут покрыть потребности Украины на уровне 3 ГВт. А этого может оказаться слишком мало», – резюмирует Фролов.