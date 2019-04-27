Глава Китая поздравил Зеленского с победой на выборах

27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в субботу сообщило китайское государственное информагентство «Синьхуа».

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В поздравительной телеграмме, направленной Зеленскому, Си Цзиньпин отметил «успехи в развитии двусторонних отношений между странами с момента установления дипломатических связей». Председатель КНР также обратил особое внимание на важность укрепления связей с Украиной и заявил, что Пекин готов работать с Киевом для того, чтобы поднять на более высокий уровень взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов двух стран.

22 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя итоги президентских выборов в Украине, заявил, что Китай уважает выбор украинцев и намерен продолжать выстраивать с ней отношения для реализации проектов по целому ряду направлений.