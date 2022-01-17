Глава комитета бундестага: Для запуска «СП-2» препятствий нет

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Газопровод «Северный поток-2» является экономическим проектом, который заработает в скором будущем.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер, отвечая на вопрос, может ли Германия пойти навстречу Украине, требующей приостановить запуск проекта.

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«Северный поток – 2» — это экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен», – сказал Штегнер в интервью «Известиям».

Также у него поинтересовались, насколько «СП-2» необходим для энергобезопасности Германии.

«Ввиду тех планов по климатической нейтральности, которые перед собой ставит Германия, нам, разумеется, нужен газ как энергетический источник для переходного периода. Именно поэтому мы также поддержали этот проект, сертификация которого в настоящее время осуществляется Федеральным сетевым агентством ФРГ. СП-2 должен соответствовать определенным требованиям, которые пока не выполнены. Как только они будут выполнены, я полагаю, что проект может быть введен в эксплуатацию», – сказал политик.

Впрочем, конкретные сроки запуска газопровода он не стал называть.

«Я не эксперт в энергетической отрасли, но из того, что я слышал, можно сказать, что для запуска проекта уже нет больших препятствий. Федеральное правительство не вмешивается в процесс сертификации. Теперь это вопрос юридической плоскости. Как можно заметить, мы не относимся к тем, кто постоянно пользуется формулировками «если — то». Даже во времена холодной войны продолжалось сотрудничество в сфере экономики и энергетики», – резюмировал Штегнер.