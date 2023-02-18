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Требование Киева передать ему кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы является неразумным. Об этом заявил председатель комитета Бундестага (парламента) ФРГ по вопросам Европы Антон Гофрайтер (партия «зелёных»).

Немецкие СМИ отмечают, что кассетные боеприпасы запрещены международным правом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина требует всё. Я думаю, что требование кассетных боеприпасов и фосфорных бомб является неправильным», – сказал Гофрайтер.

Политик также ответил утвердительно на вопрос, нужно ли поставить в этом вопросе знак «стоп». По словам Гофрайтера, такое «на мой взгляд, неразумное требование» Киева возникло от отчаяния.

«Потому что то, что обещают, не выполняется в достаточной степени – хорошим примером являются поставки танков Leopard 2» – отметил он.

Немецкая служба новостей Tagesschau указало, что Германия, Польша и Португалия пообещали Украине танки этого типа. Но заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Киев получит танки для двух батальонов, пока не может быть выполнено, поскольку многие другие страны на словах выступали за поставки, однако сейчас воздерживаются от них.

Немецкие журналисты напомнили, что на Мюнхенской конференции по безопасности украинский вице-премьер Александр Кубраков призвал к предоставлению Киеву кассетных боеприпасов и фосфорных бомб, хотя применение обоих видов оружия является спорным, а кассетные боеприпасы запрещены международным правом. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в кулуарах Мюнхенской конференции заявил, что в случае предоставления украинским силам кассетных боеприпасов, они будут использованы исключительно против российской армии.

«У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные боеприпасы. Мы понимаем, что эти снаряды – спорный вопрос в мире. Мы не являемся частью конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Поэтому по закону – никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил», – сказал Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские вооружённые формирования обстреливают жилые кварталы Донецка кассетными снарядами, начинёнными противопехотными минами «Лепесток».