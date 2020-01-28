Глава Конституционного суда Армении довёл Пашиняна до ручки

28.01.2020, Ереван, Александр Ростовцев

На сегодняшний день политическая полянка Армении практически до блеска зачищена Пашиняном от представителей старой политической элиты. Действующий председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян остался едва ли не последним динозавром старой эпохи, никак не связанный с «революцией любви» 2018 года, не являющийся соратником Пашиняна и никак не осыпанный его милостями.

По-видимому, этот факт не даёт спокойно жить Николу Воваевичу, упорно пытающемуся свалить «последнего из могикан», крепко засевшего на ключевом посту и мешающего майданному премьеру развернуться со своими «европейскими реформами» в полную силу.

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Согласно закону, сместить главу Конституционного суда Армении не может ни майдан-премьер, считающий себя «воплощением вековой мечты армянского народа», ни подконтрольный ему парламент. Лишить председателя КС занимаемой должности могут только судьи, которые его избирали.

Но и тут есть неувязка: судьи не хотят менять Товмасяна на какую-нибудь попку из политического зверинца Пашиняна. В октябре прошлого года лоялисты из парламента Армении по инициативе правящей партии «Мой шаг» обратились в КС с предложением сместить Товмасяна, но судьи ответили на это отказом.

Пашинян и Товмасян

Сложившаяся патовая ситуация ужасно бесит Пашиняна, привыкшего ко всеобщему поклонению и повиновению, так что премьер не устаёт изобретать варианты, дающие ему возможность свалить «неваляшку» Товмасяна под каким-нибудь благовидным предлогом.

Поразмыслив три месяца после неудачной попытки парламентского наскока на Конституционный суд Армении, Пашинян придумал новый, как ему казалось, безотказный ход – срезать противника коррупционным скандалом.

25 января Пашинян выступил на пресс-конференции с заявлением о важности «приведения судебной системы к политическим реалиям: власти народа и верховенству права».

Вслед за этим, Пашинян, обожающий общаться с общественностью через Фейсбук, заявил, будто Грайр Товмасян предлагал ему вступить в сговор посредством подкупа авторучкой французской фирмы Korloff (красная цена – 10 тыр), которую одолжил ему на заседании Совета попечителей всеармянского фонда «Айастан» в мае 2018 года. Своего пера, дескать, в тот момент у революционного вождя при себе не оказалось.

Пашинян якобы пытался вернуть авторучку Korloff председателю Конституционного суда, но тот отказался принимать её назад.

Затем, Пашинян изобразил муки совести, расписав, как долго он колебался – выбросить ли ему как бы дарёную ручку или нет.

«В конце концов, решил оставить авторучку себе как свидетельство самого странного проявления заискивания и лести», – подвёл черту под самоанализом неподкупный армянский премьер.

А чтобы читатель в полной мере мог прочувствовать всю глубину морального падения главы Конституционного суда, Пашинян поведал, что Товмасян с глазу на глаз называет его не иначе как «господин премьер-министр джан».

«Джан» с армянского можно перевести как «дорогой». Таким образом, в народе подчёркивают уважительное и тёплое отношение к собеседнику. По-видимому, Товмасяну следовало обращаться к Пашиняну непечатными фразами, глядя прямо в глаза, чтобы премьер признал его за сурового и несгибаемого государственного деятеля – и отвял навсегда.

Кроме того, Товмасян якобы имел наглость напомнить Пашиняну, что его тесть – уроженец Иждевана, откуда есть-пошёл и сам непримиримый майдан-премьер.

В общем, подлизывался глава Конституционного суда – других мнений быть не может.

«В стране, имеющей традиции кланового управления, это важная деталь. Что это, если не предложение о предоставлении собственных услуг в обмен на сохранение должности?» – сделал далеко идущие выводы неподкупный майдан-премьер.

При этом, Пашинян устроил цирковое представление, тыча в камеру злополучной ручкой, как будто это был золотой слиток или стерженёк обогащённого урана.

Большинство читателей отнеслись к премьерским разоблачениям несерьёзно, а многие вообще подняли Пашиняна на смех с его манипуляциями с ручкой.

Оплёванный глава Конституционного суда Армении вступать в дебаты с Пашиняном не стал, а просто обратился к адвокату, который там же, в Фейсбуке, потребовал от главы правительства подкрепить свои слова доказательствами в течение 20 дней, иначе «разоблачителю» вчинят иск за клевету.

Чуть позже стало известно, что оскорблённый до глубины души Товмасян потребовал от адвоката подготовить иск немедленно.

ручка преткновения

Но Остапа уже несло. Раздухарившийся Пашинян, обожающий видеть заговоры вокруг себя любимого, обвинил главу КС в подготовке «гибридного государственного переворота», который вовремя предотвратили орлы из полиции и Службы национальной безопасности.

«Надо ещё проверить, чем Товмасян за границей занимался и с кем там встречался», – добавил остроты бдительный премьер.

В квартире Граира Товмасяна Специальная следственная служба провела обыск. Что искали – непонятно и о результатах обыска не докладывали, но адвокат председателя КС сообщил прессе о грубых нарушениях, допущенных правоохранителями в ходе обыска.

В ходе скандала вокруг «ручки Товмасяна» отличились и холуи из пашиняновской партии «Мой шаг», личным примером подтвердившие старую истину, что хуже дурака – только инициативный дурак.

Двадцатилетний дрищ от партии «Мой шаг», входящий в совет старейшин (городской парламент) Еревана, Генрик Артенян, призвал развернуть в соцсетях травлю дочери Граира Товмасяна, выложив, как он считал, фотографию девушки, взятую из профайла.

Оказалось, что фотография была другой девушки, а пользователи соцсетей резко отрицательно относятся к инициативным мерзавцам, разжигающим ненависть к людям по семейному признаку. Многие задались вопросом: почему партию власти в столичном совете представляет недостаточно образованный и не служивший в армии юноша?

В результате, ереванская фракция «Мой шаг» провела экстренное совещание, на котором лишила Артеняна депутатского мандата. Инициативу плазменного пашиняновца также осудил уполномоченный по правам человека Армении.

Смекнув, наконец, что скандал вокруг «ручки Товмасяна» складывается не в пользу действующей власти, Пашинян пошёл на попятную, прямо не признавая своего промаха, отчаянно маневрируя пятой точкой и стараясь сохранить лицо.

«Ручка – это всего лишь символ того, что мы не идём на беспринципные компромиссы», – попытался разъяснить свои фокусы майданный премьер.

Под «беспринципными компромиссами» Пашинян имеет в виду «нежелание иметь марионеточный Конституционный суд», поскольку, по его глубокому убеждению, избрание Товмасяна его главой в марте 2018 года было проведено с нарушениями и фальсификациями.

Признания Пашиняна прозвучали подобно мнению одной недалёкой графини из «Неоконченной повести» Апухтина про чиновника и шубу: «То ли он украл, то ли у него украли – ну, это совершенно всё равно. Главное, замешан в гадком деле».

Надо думать, что поползновения Пашиняна уволить Товмасяна с должности председателя Конституционного суда будут продолжаться не мытьём, так катаньем.

Собственно, они и сейчас продолжаются. Депутаты правящей партии «Мой шаг» стараются довести до мнения судей, от которых зависит отставка главы КС, что, если они проголосуют против Товмасяна до конца 2020 года, то они выйдут в почётную отставку с сохранением их текущей немаленькой зарплаты. Что любым законом квалифицируется как попытка подкупа суда.

Пашиняну позарез необходим управляемый Конституционный суд, прежде всего, чтобы до конца довести вендетту против экс-президента Кочаряна и других фигурантов дела «Первого марта». Далее видно будет – аппетит приходит во время еды.

Всё остальное – ни к чему не обязывающие майданные разглагольствования о «новых веяниях», «власти народа» и «верховенстве права».