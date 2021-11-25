Глава косовского криминального клана Харадинай призвал дать гражданство Албании «всем албанцам мира»

25.11.2021  19:59 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Военные преступления, Война, Дзен, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Экс-«премьер» и лидер «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай в преддверии дня флага Албании сказал, что все албанские политические группы должны находить общий язык, когда дело доходит до национальных интересов.

Об этом сообщает Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-«премьер» и лидер «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай в преддверии дня флага Албании...

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Харадинай отметил, что, несмотря на политические разногласия, необходимо найти общую позицию по вопросу национальных интересов. И работать над тем, чтобы гражданство Албании получили албанцы во всем мире. Также необходимо работать вместе, когда дело доходит до споров с Сербией или признания региональных границ.

«Мы могли бы достичь соглашения с Сербией и по вопросу  «Открытых Балкан», но это может произойти только после всеобъемлющего соглашения», – сказал экс- полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK) и глава криминального клана, имея в виду признание официальным Белградом независимости края.

В 90-е Харадинай занимался криминалом и преимущественно жил в Европе, причем немецкие сецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

В середине 90-ых он прошел подготовку в лагере по подготовке боевиков-диверсантов на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал проводить регулярные атаки на югославскую милицию и органы власти в Косово, а также проводить акции запугивания сербского, цыганского и лояльного албанского населения.

«Первой акцией в Метохии в Косово стало нападение моего брата Люана на милицейское КПП в Раниче, – вспоминал впоследствии в своей книге Харадинай. – Сербская полиция тогда потеряла четырех человек убитыми и шестерых ранеными».

В ходе косовской войны (операции югославского МВД и армии по зачистке албанских боевиков, спровоцировавшей бомбардировки НАТО) контрабандист и террорист стал одним из видных полевых командиров боевиков. При этом бойцы за его спиной характеризовали его как психопата, наводившего дисциплину в своем подразделении при помощи кулаков.

История сохранила преимущественно албанские свидетельства о зверствах Харадиная, как в отношении сербов, так и лояльных Белграду албанцев, которые трибунал в Гааге не посчитал достоверными.

«В мае 1998 года вместе с группой албанок и цыганок я была похищена и вывезена в полевой лагерь на горе Юник на границе с Албанией, – рассказывала 42-летняя албанка. – У входа в лагерь мы увидели двух исколотых ножами милиционеров, которые были привязаны к дереву, и, как удалось узнать позднее, были похищены боевиками в районе села Раставица.

У них были отрезаны части тела, выколоты глаза, в раны засыпана соль, они были живы и стонали. Харадинай подошел к ним с рацией, настроенной на полицейскую волну, и не спеша зарезал, дав их коллегам услышать, как те мучаются. После он вернулся к нам, связал мне руки и изнасиловал, нанося порезы тем же ножом. Позднее он насиловал и других привезенных женщин».

Впоследствии албанке удалось сбежать из лагеря боевиков, благодаря чему он осталась в живых.

Сохранилось и свидетельство задержания банды Харадиная российским контингентом KFOR, в ходе которого боевик начал оскорблять русских бойцов, называя их трусами, справившимися с ним только благодаря оружию, после чего был вызван на рукопашный поединок нашим бойцом, и получил сильный удар в голову.

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