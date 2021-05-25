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25.05.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Конфликт, Коррупция, Косово, Криминал, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, США
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Глава криминального клана в Косово потребовал поставить над Сербией смотрящего от США

Лидер провалившегося на выборах Альянса за будущее Косово и глава криминального семейного клана Рамуш...

Лидер провалившегося на выборах Альянса за будущее Косово и глава криминального семейного клана Рамуш Харадинай встретился с «премьер-министром» края Альбином Курти.

В ходе разговора Харадинай назвал посредничество ЕС в диалоге с Белградом «низким уровнем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший «премьер-министр» Косово, экс- полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK), оправданный Гаагским трибуналом, несмотря на неопровержимые улики и свидетельские показания, военный преступник, глава криминального клана, лидер непопулярного Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай на встрече с Альбином Курти выступил за усиление роли США в диалоге с Сербией.

«Я выслушал мнение премьер-министра по поводу диалога, и я также выразил некоторые из моих опасений по этому поводу, – сказал он. – Я думаю, что было бы очень полезно иметь посланника, отвечающего за диалог от США, чтобы Байден отвечал за кого-то, кто участвует в нем. Лайчак (спецпредставитель ЕС в диалоге Белград – Приштина – ред.) – это низкий уровень представительства в нашей повестке дня».

Харадинай подчеркнул, что с Курти они также обсудили некоторые вопросы, связанные с правительством, и роль, которую играет «Армия освобождения Косово» в жизни края, поскольку она, по его словам, возглавляла «освободительную войну».

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