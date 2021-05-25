Глава криминального клана в Косово потребовал поставить над Сербией смотрящего от США

25.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер провалившегося на выборах Альянса за будущее Косово и глава криминального семейного клана Рамуш Харадинай встретился с «премьер-министром» края Альбином Курти.

В ходе разговора Харадинай назвал посредничество ЕС в диалоге с Белградом «низким уровнем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Бывший «премьер-министр» Косово, экс- полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK), оправданный Гаагским трибуналом, несмотря на неопровержимые улики и свидетельские показания, военный преступник, глава криминального клана, лидер непопулярного Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай на встрече с Альбином Курти выступил за усиление роли США в диалоге с Сербией.

«Я выслушал мнение премьер-министра по поводу диалога, и я также выразил некоторые из моих опасений по этому поводу, – сказал он. – Я думаю, что было бы очень полезно иметь посланника, отвечающего за диалог от США, чтобы Байден отвечал за кого-то, кто участвует в нем. Лайчак (спецпредставитель ЕС в диалоге Белград – Приштина – ред.) – это низкий уровень представительства в нашей повестке дня».

Харадинай подчеркнул, что с Курти они также обсудили некоторые вопросы, связанные с правительством, и роль, которую играет «Армия освобождения Косово» в жизни края, поскольку она, по его словам, возглавляла «освободительную войну».