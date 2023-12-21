Глава Крыма рассказал, что ждёт Украину и Вооружённые Силы РФ

Все действия руководства Украины вели к краху страны еще до начала специальной военной операции. И контрнаступление ВСУ было нужно для выманивания денег у западных спонсоров, потому как западная техника способна причинить ущерб, но не нанести сокрушительный удар ВС России.

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в прямом эфире на «Крым24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все действия, предпринятые руководством Украины и до начала специальной военной операции, все «великие решения» вели к крушению Украины. И сегодняшние действия точно также ведут к этому – никаких сомнений нет. И то, что контрнаступление была фейковая программа, целью которой было выманивание денег у западных спонсоров, не более того. Поэтому всё было прогнозировано и понятно. Западная техника приносит определённый ущерб на поле боя, но в целом никогда не сможет изменить обстановку, и президент об этом чётко говорил, и ребята наши на поле боя доказывают непосредственно каждый день своими поступками, своими делами. На мой взгляд, всё, что говорят сегодня органы власти Украины, всё что говорят сегодня спикеры западных правительств – это всё фейк, который надо делить там не на 2, а на 50. По большей части, вообще не верить и не обращать внимания», – призвал Аксёнов.

Он добавил, что западные и украинские комментаторы нацелены на то, чтобы посеять зерно сомнений в российских гражданах. Но при этом считают русских отсталыми и безвольными.

«Всё, что происходит, наверное, такой театр абсурда на самом деле. Какие-то заявления непонятные, ничем не подкреплённые, рассчитанные на несознательных, несозревших, неполноценных людей, которые сами не умеют анализировать ситуацию, не могут делать выводы из происходящего. Наверное, на такую аудиторию. Поэтому всем советую не отвлекаться на западных и украинских пропагандистов. Всё, о чем они говорят, не стоит ломаного гроша. Мы своё дело знаем и не сомневаемся, что русский солдат, российский солдат нашей многонациональной страны с любыми поставленными задачами справится. Никаких сомнений нет. И те дураки, которые считают, что русская армия или русский народ бесхребетный, как сначала говорили, как цитируют западных пропагандистов – ну никогда такого не было. Разное бывало, могли проиграть бой, но никогда не проигрывали в целом войны», – подчеркнул глава Крыма.

По его словам, нас переиграли на этапе «минских соглашений», о чем говорил президент Путин. Но только сильный человек может признавать ошибки, и если президент об этом говорит, значит, будет сделан анализ, и подобных вещей больше повторится.

«Президент будет давать оценку после победы, после того, как всё произойдёт. И в любом случае любому процессу нужен анализ, нужна работа над ошибками. Определение сильных и приоритетных направлений, которые дальше надо развивать и на которые делать упор. Тем более, что в армии, я считаю, что специальная военная операция как раз выдвигает сегодня молодых командиров наверх. Тех, кто способен принимать быстрые правильные решения на поле боя, направленные, в первую очередь, на достижение целей способом, который сбережёт жизни наших военнослужащих. Самое главное, таким командирам верят, за ними идут. Такие командиры уже появляются. Всё равно произойдёт переформатирование, всё равно произойдёт некое перерождение армии, будут взяты на вооружение и в приоритет поставлены те цели, которые приносят наибольший эффект на поле боя. Поэтому победа будет за нами, сомнений никаких нет. Вражескую пропаганду не слушайте, не тратьте на это силы и время. Это, единственное, можно слушать должностным лицам, которые отвечают за её анализ с целью противодействия этой пропаганде», – заключил глава Крыма.