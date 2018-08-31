31.08.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Украина
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Глава Крыма решил попытать счастья в украинском суде



Глава Крыма Сергей Аксенов подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой об отмене персональных санкций, введенных против него СНБО Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ответчиком по иску Аксенова должны выступить СНБО, а в роли третьих лиц привлекается президент Украины Петр Порошенко, Кабмин, СБУ и Нацбанк.

«Истец просит суд признать противоправным и отменить решение СНБОУ «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), в части включения Сергея Аксеньова в перечень лиц в отношении которых применяются санкции. Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по этому административному делу», – говорится в сообщении.

Ранее член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский заявил, что украинский адвокат, представляющий интересы главы Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы Натальи Поклонской и спикера Госсовета РК Владимира Константинова, собирает материал и готовит иск в суд против Нацсовета из-за запрета на трансляцию 80 российских телеканалов на Украине.

Кроме того, политолог Руслан Бортник пожаловался, что общественности ничего неизвестно о ходе судебных процессов над руководителями Крыма, которых Киев обвиняет в госизмене.

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