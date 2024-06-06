Глава Крыма: Такой страны, как Украина, не будет

Через 50 лет такой страны, как Украина, не будет, а ее территорию заселят мигрантами неславянского происхождения. Такие планы озвучивают на Западе и не скрывают, что расчленение России станет следующим шагом. Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель никто не скрывает – уничтожить Россию, разделить её, расчленить. Сейчас это делается с Украиной. Посмотрите высказывания американских политиков, дипломатов, телеведущих известных, вы же видите, что позиция простая – разделить Украину, уничтожить её как класс. И они не скрывают, что через 50 лет такой нации, как украинцы и славянских народов на Украине может остаться всего ничего. То есть, практически население будет полностью заменено. Это будет вообще другая страна, с другим населением, с абсолютно другим настроением. И Штаты не скрывают окончательную цель – у них задача оторвать их от нас навсегда. Соответственно, те же планы у них в отношении России: создать, сформировать межнациональные конфликты, максимально разъединить регионы, разделить людей по национальному признаку, по вероисповеданию», – подчеркнул Аксёнов.

Он не верит в «мягкую силу».

«К сожалению, достичь результата можно только силой. Никакими разговорами и убеждениями ничего не будет. Все последние 100 лет англосаксы двигают свою политику, приближают её к нашим границам. Президент чётко об этом говорит. И поэтому высока актуальность таких мероприятий, как «Великое русское слово», поддержка наших соотечественников за рубежом, формирование какой-то позиции. Большинство соотечественников, которые уехали за рубеж, связи с Родиной всё равно не теряют. Но те, кто уехал после начала СВО в знак протеста – это другая ситуация. Должно быть соответствующее к этим людям отношение, как к предателем Родины», – заключил глава Крыма.