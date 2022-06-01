Глава Ленинского района Крыма не выдержала проверки Аксёнова

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Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку руководителя администрации Ленинского района Екатерины Юровских.

В районе неделю работала выездная рабочая группа Совмина по проблемным вопросам социальной и коммунальной сфер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По итогам сегодняшней поездки в Ленинский район, обсуждения нерешенных проблем региона и анализа недоработок местного руководства глава администрации района Екатерина Николаевна Юровских написала заявление об увольнении по собственному желанию, – сообщил Аксенов на совещании по итогам проверки. – Сегодня исполняющий обязанности будет назначен, с кандидатурой определимся до конца дня».

Среди претензий к 36-летнему юристу Юровских, которая руководила исполнительной властью в районе с июля 2019 года, неудовлетворительное состояние дорог, отсутствие водоснабжения, аварийное состояние многоквартирных домов, школ, детсадов и клубов.

Так, в поселке Багерово 8 лет жителям подают воду раз в неделю по средам, в Ленинскую районную больницу моющие средства и ветошь персонал приобретает за свой счет, жители села Мысовое не могут оформить жилые дома.

Также на разгул волков пожаловались жители села Виноградное.

Ленинский район один из самых депрессивных в Крыму. Он занимает степную часть Керченского полуострова, страдает от вододефицита и экономических предприятий. В границы Ленинского района входит несостоявшийся город крымских атомщиков Щелкино, который переориентировался на прием и размещение туристов. Большая часть Азовского побережья района не имеет инфраструктуры для отдыха.