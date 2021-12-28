Глава Лиги оборонных предприятий Украины: Без ядерной бомбы нас не слушают

28.12.2021  15:08 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина потеряла вес на международной арене и теперь договариваться о ее судьбе будут за ее спиной.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, ранее призывавший убить 30 тысяч российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина потеряла вес на международной арене и теперь договариваться о ее судьбе будут за...

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По словам Бадрака, прислушивались к мнению Украины только в первые постсоветские годы, когда ее слова подкреплялись наличием ядерного оружия.

«С Украиной считались тогда, когда министр обороны прилетал и оркестр играл, в начале 90-х. Это был первый министр обороны Морозов. Тогда склоняли все головы, потому что Украина имела третий ядерный потенциал в мире. Теперь с Украиной не считаются, и это для нас должно быть уроком», – сокрушается эксперт.

«Возвращаясь к этой истории, то тут снова будет происходить игра. Это как покер будет просто, как игра в шашки. Для нас он не очень хорошо может закончиться в том смысле, что за спиной Украины ее интересы могут понемногу сдавать. Для того, чтобы это происходило в меньшей степени, нам нужно просто быть сильнее. Если мы будем сильнее, мы сможем изменить эту риторику. Если мы не сможем позволить себе силу, тогда будем за спиной тех, кто переговаривается», – заявил Бадрак.

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