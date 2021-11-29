Глава Лиги оборонных предприятий Украины: Нужны роботы, а не турецкие корветы

Новости Украины

Украина неэффективно занимается перевооружением и тратит военные бюджеты.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, ранее призывавший убить 30 тысяч российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бадрака, например, вместо турецких корветов, нужно покупать боевых роботов, а самолеты должны заместить беспилотники. Для этого, по мнению Бадрака, нужно создать коллегиальный орган, контролирующий закупки вооружений.

«Должен был бы быть коллегиальный орган, который бы определял. Если бы был коллегиальный орган, то мы бы не закупали в Турции корветы класса Ada, которые к обороноспособности нашей страны будут иметь очень маленькое отношение. И когда они смогут быть применены, я вообще не знаю. А мы бы покупали тактические платформы для того, чтобы оснастить людей сейчас, чтобы они имели мощное оружие сегодня и сейчас. Например, за стоимость одного бронетранспортёра можно купить шесть-семь роботизированных наземных комплексов… Они могли бы выполнять задания вместо людей. И тогда намного меньше у нас было бы погибших в этой войне», – считает эксперт.

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«Про беспилотные авиационные комплексы – также можно говорить, что нам нужно пересмотреть идею, нужно ли нам просить или пытаться купить какие-то самолеты новые или старые F-16, «Гриппены» шведские. Может, нам нужно было бы заняться беспилотными летательными аппаратами. Например, Турция в 23-м году поднимет уже беспилотный самолет в воздух, а с Турцией у нас сейчас уровень военно-технического сотрудничества чрезвычайно высокий. Мы могли бы в эту сторону смотреть и делать эти дела», – заявил Бадрак.