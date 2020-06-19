Глава ЛНР Пасечник сделал новое предупреждение Зеленскому

19.06.2020, Луганск, Сергей Вредников

Со снижением уровня боевой готовности подразделений Народной милиции ЛНР, украинские формирования возобновили обстрелы территорий республики.

Об этом в экстренном обращении заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После объявления мной полной боевой готовности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики обстрелы нашей территории со стороны вооруженных формирований Украины прекратились, и почти две недели поддерживался режим тишины.

После снижения боевой готовности подразделений Народной милиции Украина возобновила обстрелы наших населенных пунктов.

Становится очевидным, что в случае необходимости и при наличии на то политической воли Киев все-таки способен выполнять взятые на себя обязательства по поддержанию режима всеобъемлющего прекращения огня, предусмотренные Комплексом мер… Сложившаяся ситуация показывает, что обстрелы, из-за которых гибнут мирные жители Донбасса – это политический жест, инициатор которого известен», – заявил глава ЛНР.

«Владимир Александрович, теперь мы оба с Вами знаем, что Вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить Ваше главное предвыборное обещание – принести Украине и республикам Донбасса мир. Убедительно прошу Вас в преддверии большого общего праздника – Дня Победы – продемонстрировать на практике, что Вы можете держать слово.

Сегодня Республика готовится к проведению парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которая принесла на наши земли боль, лишения и страдания. Победа над фашизмом была общей для всего Советского Союза, в том числе для Украины.

Вспомните об этом, Владимир Александрович и удержите свои войска от стрельбы по нашим людям и домам. Примите правильное решение и дайте возможность Донбассу мирно и спокойно подготовиться к этому великому дню – Параду Победы.

В противном случае буду вынужден принять ранее озвученные меры для обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской Народной Республики», – обратился глава ЛНР к президенту Украины.