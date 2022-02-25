Глава ЛНР пообещал всушникам амнистию после войны

25.02.2022  21:46 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Украина
Новости Украины

С каждым часом всё больше украинских солдат и офицеров сдаются наступающим войскам ЛДНР – они предпочитают гуманный плен верной гибели.

Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С каждым часом всё больше украинских солдат и офицеров сдаются наступающим войскам ЛДНР –...

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«После начала военной операции по освобождению Донбасса уже сотни бойцов Вооружённых сил Украины приняли единственно правильное решение – прекратили сопротивление, сложили оружие и перестали выполнять преступные приказы киевского режима. С каждым часом таких солдат и офицеров ВСУ становится все больше!» – сообщил он.

Леонид Пасечник подчеркнул, что многие бойцы ВСУ сдались в плен, в буквальном случае оказались спасены от неминуемой гибели. В ЛДНР им оказана вся необходимая помощь – они содержатся в тепле, обеспечены водой и едой, с ними обращаются со всеми нормами Международного права, которые применимы для таких лиц.

«Я гарантирую, что после окончания военной операции, когда киевский преступный режим сложит оружие и прекратит сопротивление, все военнослужащие будут отпущены и вернутся домой – к своим родным и близким!» – резюмировал глава ЛНР.

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