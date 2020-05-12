Глава ЛНР поздравил республику с днем рождения

12.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Шесть лет назад Донбасс отказался признавать над собой власть нацизма и беззакония, и теперь процесс интеграции ЛНР с Россией продолжает набирать обороты.

Об этом в своем обращении по случаю Дня Республики, который отмечается 12 мая, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас со знаменательным событием – Днем Луганской Народной Республики!

Этот замечательный праздник утверждает истину: наша сила – в единстве! Именно единство помогло нам достойно ответить на исторические вызовы времени и в 2014 году воплотить в жизнь свою мечту – жить в свободном государстве, в котором нет места фашизму и беззаконию.

За шесть лет становления республики в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь. Каждый прожитый год был ознаменован множеством событий и побед. Многое удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке братской России.

На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне.

День Республики объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе родного края, кто гордится его уникальной культурой и славной историей. Уверен, сохраняя верность традициям, сберегая ценности, которые скрепляют наш народ, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания.

Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия! Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство! И пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой!» – подчеркнул Пасечник.

Жителей Луганской Народной Республики в своём Telegram-канале также поздравил глава ДНР Денис Пушилин.

«Поздравляю жителей Луганской Народной Республики с шестой годовщиной со дня образования!

Все это время Республики Донбасса плечом к плечу борются за независимость и свободу. Несмотря на то, что на долю нашего народа выпало немало трудностей и испытаний, мы убеждены: впереди нас ждет динамичное развитие. Так всегда было и будет в нашем родном Донбассе. И наша с вами общность взглядов и целей только укрепляет такую уверенность.

В этот праздничный день желаю вам, конечно же, мира, реализации намеченных планов и новых свершений. Пусть в каждом доме царят счастье, добро и благополучие! С Днем рождения, Луганская Народная Республика!» – заявил Пушилин.