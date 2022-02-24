Глава ЛНР призвал объединяться вокруг России в мощный кулак

Странам бывшего СССР пора возвращаться в единый мощный кулак, каковым была эта страна до 1991 года.

Об этом в ходе пресс-конференции в Луганске заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что все мы должны объединяться вокруг России. Я призываю к этому всех. Собираться в мощный кулак, в тот кулак, которым мы были до 1991 года. Разрабатывать концепции, разрабатывать какие-то стратегии экономического, политического развития. И вот тогда мы действительно вернём славу той страны, которую все боялись, все уважали, и тогда мы сможем преодолеть все тягости, все сложности, которые выпали, к большому сожалению, на нашу долю», – сказал глава республики.

«Я считаю, что это единственный выход для всех нас. И я читаю, что это будет правильно. Потому что если следовать логике, то на сегодняшний день Европа объединяется, мы видим, что она пытается объединиться – объединение под названием ЕС, в котором будет единая экономика, единая валюта, то есть они создают прототип того, что у нас было в начале прошлого века. Но почему-то о нас, посчитали, что это неправильно. Под лозунгами демократии рассказали о том, что так быть не должно, так быть не может, и развалили наше объединение, а сами стремятся к этому», – резюмировал Пасечник.