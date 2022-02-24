Глава ЛНР призвал объединяться вокруг России в мощный кулак

24.02.2022  14:07 (Мск), Луганск
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Политика, Россия


Странам бывшего СССР пора возвращаться в единый мощный кулак, каковым была эта страна до 1991 года.

Об этом в ходе пресс-конференции в Луганске заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам бывшего СССР пора возвращаться в единый мощный кулак, каковым была эта страна до...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я считаю, что все мы должны объединяться вокруг России. Я призываю к этому всех. Собираться в мощный кулак, в тот кулак, которым мы были до 1991 года. Разрабатывать концепции, разрабатывать какие-то стратегии экономического, политического развития. И вот тогда мы действительно вернём славу той страны, которую все боялись, все уважали, и тогда мы сможем преодолеть все тягости, все сложности, которые выпали, к большому сожалению, на нашу долю», – сказал глава республики.

«Я считаю, что это единственный выход для всех нас. И я читаю, что это будет правильно. Потому что если следовать логике, то на сегодняшний день Европа объединяется, мы видим, что она пытается объединиться – объединение под названием ЕС, в котором будет единая экономика, единая валюта, то есть они создают прототип того, что у нас было в начале прошлого века. Но почему-то о нас, посчитали, что это неправильно.

Под лозунгами демократии рассказали о том, что так быть не должно, так быть не может, и развалили наше объединение, а сами стремятся к этому», – резюмировал Пасечник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть