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22.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Галичина, Местная власть, Политика, Украина
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Глава Львовской области подал в отставку в связи победой Зеленского

Назначенные Петром Порошенко главы областных государственных администраций начали подавать в отставку в связи с победой Владимира Зеленского на выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Первым подал отставку львовский губернатор Олег Синютка.

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Об этом он сообщил на аппаратном совещании 22 апреля, говорится в сообщении на сайте ОГА.

“Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, остаюсь со Львовом”, – отметил он.

Он попросил юридический департамент обладминистрации оформить это решение документально.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин поблагодарил Синютку за работу.

Cогласно Конституции Украины, все председатели областных госадминистраций должны уйти в отставку сразу после выборов, независимо от того, кто в них победит.

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