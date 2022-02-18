Глава МЧС России вылетает в Ростов – беженцам из ЛДНР будут выдавать деньги

18.02.2022  19:09 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Донбасс, Россия


Владимир Путин поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну экстренно вылететь в Ростовскую область для организации приема беженцев из ЛДНР.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну экстренно вылететь в Ростовскую область...

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По его словам, Путин поручил правительству обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей.

В свою очередь руководство Ростовской области обратилось к Москве с просьбой оказать региону помощь в связи с наплывом беженцев из Донбасса.

Тем временем, в Донецке неизвестные начали рассылку фейковых СМС о том, что эвакуирующихся в Россию пускают якобы только по паспортам РФ. Эта информация не соответствует действительности.

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