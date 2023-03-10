Глава Мелитопольского района рассказал об обстановке на фронте и в тылу

Линия обороны в Запорожской области не оставляет ВСУ шанса ее прорвать. Но прилеты по населенным пунктам в регионе продолжаются, хоть ПВО работает на «отлично».

Об этом сообщил глава ВГА Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я несколько раз за последние четыре месяца выезжал на линию разграничения, не на первую, на вторую и третью, и то, что я вижу, как мы защищены, вероятность прорыва этих участков, я, конечно, не профессионал, но меня это впечатляет. Тем более я видел динамику развития этих линий обороны, – отметил он. – Что касается прилётов, крайний прилёт был по железнодорожному по мосту, выждали время, когда пришли рабочие восстанавливать линию железнодорожного полотна, и в этот момент был осуществлён удар по этому мосту. Потом спецслужбы выявили координатора и всё остальное, но вот такой не избирательный подход. В нашем районе разрушены две школы, благо никто не пострадал, потому что это было в ночное время, и один Дом культуры. Есть ещё такие моменты, когда ПВО срабатывает, какие-то обломки могут повредить жилые объекты».

Украинские войска бьют по магистральному водному каналу Р-9, и под угрозу поставлен сельскохозяйственный поливной сезон.

«У нас аграрии привыкли ко всяким событиям, тем более, что касается орошения, то часть канала была разрушена еще до всех событий. Я знаю, что сейчас Министерство сельского хозяйства работает в совместно с Министерством обороны по решению этой проблемы. Положение не критическое, но канал снабжает водой Бердянск и населенные пункты в его окрестностях. Если не будет орошения, земля отойдет под пар и пастбища, а также засухоустойчивые культуры», – уточнил Сигута.

Сейчас на водоснабжение ориентировано шефское взаимодействие с Севастополем. Аварийные бригады «Севводоканала» помогают восстановить распределительные узлы и ликвидировать самовольные врезки предпринимателей, которые оставили целые села без воды. План работ уже расписан на три года.

«У нас отремонтированы две школы, детский сад, оперативно восстановлена линия водоснабжения в селе Ромашкино, закончены работы по водоснабжению села Надеждино и завершается строительство магистральной трубы в село Степановка. Там курортная зона, мы тоже поставили это в приоритет, чтобы развивать курортный сектор в нашем регионе. Множество реализуется таких маленьких дел, но они превращаются в очень масштабные проекты. Я уже не говорю о каких-то пополнениях запасов задвижек, труб или ещё каких-то вещей, которые позволяют нам оперативно решать текущие проблемы», – отметил Сигута.

Он подчеркнул, что в кратчайший срок до начала отопительного сезона удалось восстановить газоснабжение в Мелитопольском районе.

«Я снимаю шляпу перед всеми участниками данного процесса даже не по восстановлению, а по прокладке новой ветки газопровода. Это было настолько оперативно сделано, что на самом деле никто не верил, что успеют к зиме это сделать. В конце октября ветка уже прошла все испытания, и на сегодня мы даже сумели подключить новые населённые пункты к газоснабжению и уже запланированы запуск и подключение ещё населённых пунктов», – добавил Сигута.