Глава МИД Албании всё ещё надеется на членство в ЕС

23.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр иностранных дел Албании Олта Джачка заявила о том, что ее страна выполнила все условия, поставленные перед ней Брюсселем для вступления в ЕС

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «Политнавигатора».

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В своем обращении к парламенту Джачка заявила, что ни одно правящее большинство прежде не делало так много, чтобы гарантировать свободные и справедливые выборы.

«Албания выполнила все условия ЕС. Я не единственная, кто это говорит, но и другие государства-члены подтверждают это», – уверяет глава албанского МИД депутатов.

По ее словам, повторная отсрочка начала переговоров (о евроинтеграции – ред.) поставит под угрозу авторитет ЕС, поскольку Албания выполнила 15 условий, то есть все, что от нее требовалось.

«Теперь очередь ЕС. Проведение свободных и справедливых выборов – это ключ, который должен открыть путь к интеграции», – рассуждает Джачка.

Однако в Евросоюзе есть определенный скепсис в отношении Албании из-за бедности и криминальности этой страны, проникновения албанской мафии в европейские страны и безвизового общения с Косово, где уровень жизни еще ниже, чем в Албании, а уровень криминала намного выше.

Албанский криминал в Европе

Парламентские выборы в Албании назначены на 25 апреля текущего года.