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25.08.2021 16:26 (Мск), Вена, Константин Серпилин
 
Австрия, Дзен, ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина
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Глава МИД Австрии отказался посещать Крым и расписался в несамостоятельности

Новости УкраиныСвоим запретом на выдачу шенгенских виз ЕС фактически пытается наказать жителей Крыма за их...

Своим запретом на выдачу шенгенских виз ЕС фактически пытается наказать жителей Крыма за их политический выбор, сделанный в 2014 году.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вене заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС принял решение не давать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос – на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают, в нарушение международных конвенций, за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возвращение Крыма в Россию. Это как было на самом деле.

Но даже если встать на точку зрения Запада, и допустим, гипотетически, что это была «аннексия» и «оккупация». Но тогда причём здесь граждане Крыма и их право на передвижение по Европе? Если это была «аннексия» – значит, их никто не спросил. Пришли вооруженные люди и захватили полуостров. А за что людей-то наказывать?

То есть, с какой стороны ни посмотри – крымчан наказывают ни за что. Поэтому приезжайте, мы всех приглашаем. Мы готовы привезти в Крым и всё показать всем журналистам, находящимся здесь. Это будет лучше, чем дистанционно слушать какие-то оценки, не имеющие ничего общего с реалиями», – сказал Лавров.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отделался общими фразами о «крепости своей позиции».

«Наша австрийская позиция по поводу незаконной аннексии Крыма и территориальной целостности Украины – это позиция не новая и она очень твёрдая», – отметил Шалленберг.

После чего один из присутствующих в зале российских журналистов предложил австрийскому министру направить в Крым делегацию и собственными глазами посмотреть, что там происходит.

Первым слово взял Сергей Лавров.

«Я был бы двумя руками «за». Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективней становится их восприятие происходящего. Постараюсь частично ответить на вопрос, который был адресован Александру – я убеждён, что желание у Австрии есть. Но насколько она будет готова нарушать «европейскую солидарность» – я не знаю», – сказал российский министр.

В ответ на это австрийский министр отказался посещать полуостров и фактически признался, что ничего не может делать без одобрения свыше.

«Я хочу тебя разочаровать, Сергей, но в настоящее время нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас чёткая линия.

Как министру иностранных дел, мне важно действовать только в европейском контексте, согласовано», – ответил Шалленберг.

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