Глава МИД Австрии отказался посещать Крым и расписался в несамостоятельности

25.08.2021 16:26 (Мск), Вена, Константин Серпилин

Новости Украины

Своим запретом на выдачу шенгенских виз ЕС фактически пытается наказать жителей Крыма за их политический выбор, сделанный в 2014 году.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вене заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС принял решение не давать шенгенские визы жителям Крыма. Возникает вопрос – на основании чего? Если в Крыму было свободное волеизъявление, то жителей Крыма наказывают, в нарушение международных конвенций, за их политические взгляды, за то, что они проголосовали за возвращение Крыма в Россию. Это как было на самом деле. Но даже если встать на точку зрения Запада, и допустим, гипотетически, что это была «аннексия» и «оккупация». Но тогда причём здесь граждане Крыма и их право на передвижение по Европе? Если это была «аннексия» – значит, их никто не спросил. Пришли вооруженные люди и захватили полуостров. А за что людей-то наказывать? То есть, с какой стороны ни посмотри – крымчан наказывают ни за что. Поэтому приезжайте, мы всех приглашаем. Мы готовы привезти в Крым и всё показать всем журналистам, находящимся здесь. Это будет лучше, чем дистанционно слушать какие-то оценки, не имеющие ничего общего с реалиями», – сказал Лавров.

В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отделался общими фразами о «крепости своей позиции».

«Наша австрийская позиция по поводу незаконной аннексии Крыма и территориальной целостности Украины – это позиция не новая и она очень твёрдая», – отметил Шалленберг.

После чего один из присутствующих в зале российских журналистов предложил австрийскому министру направить в Крым делегацию и собственными глазами посмотреть, что там происходит.

Первым слово взял Сергей Лавров.

«Я был бы двумя руками «за». Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективней становится их восприятие происходящего. Постараюсь частично ответить на вопрос, который был адресован Александру – я убеждён, что желание у Австрии есть. Но насколько она будет готова нарушать «европейскую солидарность» – я не знаю», – сказал российский министр.

В ответ на это австрийский министр отказался посещать полуостров и фактически признался, что ничего не может делать без одобрения свыше.

«Я хочу тебя разочаровать, Сергей, но в настоящее время нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас чёткая линия. Как министру иностранных дел, мне важно действовать только в европейском контексте, согласовано», – ответил Шалленберг.