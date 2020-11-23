Глава МИД Белоруссии: Альтернативы тесному взаимодействию с ЕС нет

23.11.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не будет отказываться от многовекторной внешней политики, несмотря на санкции Запада.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни в коей мере нельзя обвинять Белоруссию в том, что она стремится проводить многовекторную политику. В этом лежит выживание Белоруссии, как государства. Это не означает, что мы будем со всеми дружить в равной мере. Меняется расстановка сил, мы должны учитывать, как к нам относятся другие партнеры. Россия является для нас стратегическим союзником и главным партнером. И хотим мы этого или не хотим, основная тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении», – сказал Макей.

При этом, по его мнению, отказаться от сотрудничества с Евросоюзом Белоруссия не может.

«Но и отказываться от других направлений Беларусь не собирается, потому что мы более 50% нашего экспорта поставляем в страны ЕС и дальнего зарубежья. Мы никогда не будем инициаторами каких-то разрушающих действий в отношении наших партнеров», – переврал Макей данные статистики.

Он напомнил, что Белоруссия вводит сейчас ответные санкции против политиков Евросоюза, и приостанавливает сотрудничество с ЕС в области прав человека и в «Восточном партнерстве», хотя выходить из этой инициативы не собирается.

«Альтернативы тесному взаимодействию между Беларусью и ЕС нет. Даже 4-5 лет нормального сотрудничества принесли больше и для белорусского государства, и для гражданского общества, чем предыдущие 15 лет», – сказал Макей.

Даже с Польшей и Литвой, проводящих антибелорусскую политику, министр хочет

«жить в дружбе и согласии» и иметь транзит через эти государства, несмотря на то что президент Белоруссии Александр Лукашенко вроде как распорядился переориентировать поток экспорта с Клайпеды на российскую Усть-Лугу.

Согласно официальной белорусской статистике, $6 млрд из $12,8 млрд, поступивших в бюджет республики с января по июнь 2020 года от доходов за экспорт, поступили из России. На ЕС приходится менее 20% белорусского экспорта.