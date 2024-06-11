Глава МИД Британии: Мы собираемся победить русских в Чёрном море

Константин Серпилин.  
11.06.2024 21:43
  (Мск) , Берлин
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Именно благодаря военной британской поддержке Украина смогла открыть зерновой коридор в Чёрном море.

Об этом на «конференции по восстановлению Украины» в Берлине заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Именно благодаря военной британской поддержке Украина смогла открыть зерновой коридор в Чёрном море. Об...

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«Война, которая идёт на Чёрном море – это борьба за будущее, и мы хотим выиграть эту войну. И если посмотреть на общую картину, то ситуация идёт нам на пользу. У нас сильные экономики, сильные союзники, посмотрите, какие компании сегодня с нами. Возникает только вопрос – достаточно ли у нас мужества и терпения разыграть нашу карту», – вещал он.

«Украина, благодаря таким партнёрам, как Великобритания, смогла 50% путинского флота выгнать со своих пространств, смогла снова открыть экспорт пшеницы, зерновых, и народная экономика выросла. Есть очень большое желание развивать экономику, и Украина очень полезный для этого партнёр, она готова это делать и умеет это делать», – бредил Кэмерон.

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