Глава МИД Чехии не смог обнадежить Украину

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Пока нет гарантий того, что Украина станет членом Европейского союза, причем этот путь не будет для Киева безболезненным.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД Чехии Ян Липавски, отвечая на вопрос, появятся ли в следующем году важные новости относительно европейской интеграции Украины.

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«Я не знаю. Это зависит от того, насколько союзники и члены ЕС смогут договориться. Так что я не имею права ничего объявлять», – сказал Липавски в интервью РБК-Украина.

Он не смог дать конкретный ответ на вопрос, могут ли начаться хотя бы переговоры о вступлении Украины в ЕС.

«Я думаю, что отчет Комиссии показал, что Украина приложила значительные усилия. Сейчас это политическое решение, которое тоже может быть непростым, но Чехия полностью поддерживает украинско-европейскую интеграцию. Это не будет безболезненно. Это приведет к ситуации, которую мы наблюдали с украинским зерном на европейском рынке. Сейчас мы видим, как транспортные компании блокируют дороги в Польше, поэтому проблемы будут, и нам нужно иметь много политической воли, чтобы преодолеть эти проблемы, найти хорошие решения для интеграции Украины в европейские рынки, но я думаю, что в целом воля есть», – признал министр.

Похожий ответ у него и относительно перспектив членства Украины в НАТО.

«Еще слишком рано говорить. Я думаю, нам нужно быть очень практичными. Давайте искать способы обезопасить Украину как таковую, как отправить вам вооружение и боеприпасы. Давайте искать способы реформирования украинского государства внутри страны с точки зрения процессов и законов, обеспечивать совместимость между Украиной и НАТО, это можно довольно легко измерить, и я думаю, что здесь есть политическая воля. Поэтому было бы ошибкой зацикливаться на формулировках, сейчас настал тот этап, когда нам нужно быть очень практичными», – резюмировал Липавски.