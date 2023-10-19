Глава МИД Дании выболтал секретный план по Украине

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У Запада существует секретный план, согласно которому Крым и восточные регионы Украины будут переданы России.

Об этом министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые позвонили ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне известно, что ходят слухи о существовании секретных планов, согласно которым предполагается обмен украинской территории на обеспечение национальной безопасности. Я осознаю, что это повлечет за собой множество последствий глобального характера. Мы затронули некоторые из них. При этом мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине», – сказал Расмуссен.

Он сообщил, что Дания приняла решение передать Украине 19 истребителей F-16 в ближайшие несколько лет.

Министр заявил, что сроки окончания войны на Украине – это «вопрос на тысячу долларов», и не маленькой Дании его задавать.

В случае, если президент Украины «скорректирует ситуацию и заявит, что настало время начать переговоры», по его словам, Запад сделает все, «чтобы не допустить нового нападения со стороны России».

При этом Расмуссен сомневается, что Украину примут в ЕС, потому что «это будет очень, очень, очень сложно».