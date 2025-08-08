Глава МИД Финляндии объявила вечное вооружённое противостояние с Россией

Анатолий Лапин.  
08.08.2025 17:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 644
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Финляндия


Финляндия и страны Запада продолжат вооружаться даже после завершения украинского конфликта – и независимо от дальнейшего поведения России.

Об этом в эфире видеоблога TVP World заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не вернёмся к обычному бизнесу, если только это не будет финская модель, которая подразумевает, что мы должны инвестировать в нашу оборону, потому что Россия, по сути, показала, что ей нельзя доверять.

Поэтому мы должны иметь сильную оборону и сдерживание, как и весь свободный мир. И в то же время, конечно, если Россия вернётся к соблюдению международного права и снова станет надёжным партнёром, то мы сможем снова начать торговать и политически взаимодействовать.

Но в то же время я не думаю, что мы откажемся от нашей обороны и сдерживания», – заявила Валтонен.

