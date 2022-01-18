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Успевшая отметиться антироссийскими высказываниями новый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым явно хотела понравиться.

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«Для меня было важно как можно скорее после вступления в должность приехать сюда. Я приехала с пухлой папкой документов. Она такая пухлая, потому что мы обсуждаем целый ряд тем, по которым у нас большие, отчасти фундаментальные расхождения во мнениях. Эта папка пухлая еще и потому, что целый ряд тем, по которым мы видим потенциал для наращивания сотрудничества Германии и России, играют важную роль в нашем совместном европейском доме», – сказала Бербок.

Она подчеркнула важность того, что в Германии обучаются 14 тысяч российских студентов, а в России немецкий язык изучают 360 тысяч человек – больше всего в мире.

Представительница «зеленых» Бербок заявила, что Россия играет крайне важную роль в деле спасения климата.

«Только за счет выращивания новых лесов Россия могла бы внести огромный вклад в улавливание углекислого газа, но нам нужна надежная Россия для того, чтобы на ближайшие годы обеспечивать Европу газом, в котором мы будем еще несколько лет нуждаться», – сказал Бербок, отметив потенциал России в сфере производства зеленого водорода.

Ритуальные западные замечания: о Навальном, «Мемориале» и других общественных организациях, – неизбежно прозвучали, но немецкий министр постаралась их максимально «зажевать».

Еще один дежурный номер – сетования по поводу «скопления российских войск» на границе с Украиной – Бербок завершила оптимистичным заявлением о своей вере в силу переговоров.

Она сообщила, что начала свой визит в Москву с посещения Могилы Неизвестного солдату.

«Находясь там, будучи министром иностранных дел Германии, это наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам СССР. Отчасти сложные сегодняшние переговоры, но самое важное это смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению. У нас нет более важной обязанности, чем защищать наши народы от войны и насилия», – завершила свою речь Бербок.