Глава МИД Израиля объявил Россию «колыбелью современного сионизма»

27.12.2021  09:16 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Израиль, Политика, Россия, Экономика


В этом году израильские инвесторы вложили значительные средства в российские высокотехнологичные отрасли экономики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.

В этом году израильские инвесторы вложили значительные средства в российские высокотехнологичные отрасли экономики. Об...

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«В этом году мы отметили 30-летие возобновления дипломатических отношений между нашими странами. Но связи между еврейским народом и русским народом уходят в глубь веков. Евреи жили в России на протяжении столетий, Российская империя была колыбелью современного сионизма, и евреи влияли на русскую культуру и в то же время находились под ее влиянием. И, конечно же, еврейский и русский народы объединились в исторической борьбе за судьбу человечества во время Второй мировой войны», – сказал Лапид в интервью «Коммерсанту».

По его словам, обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере медицины, сельского хозяйства и инфраструктурных проектов.

«В этом году израильские инвесторы вложили значительные средства в российский хай-тек, а товарооборот успешно вернулся к допандемийному уровню. Также мы наблюдаем растущий интерес к партнерству в сфере медицины. Израиль и Россия предприняли все усилия, чтобы восстановить турпоток и преодолеть последствия пандемии. В настоящее время мы готовимся к заключению соглашения о свободной торговле между Израилем и ЕАЭС, в который, конечно же, входит Россия», – отметил министр.

Он также добавил, что связи «между русскими евреями и более чем миллионом русскоязычных израильтян предоставляют бесконечные возможности для взаимодействия в сфере торговли, туризма, науки и культуры».

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