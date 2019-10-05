Глава «МИД» Косово сболтнул о подкупе стран для признания «независимости»

05.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Глава «МИД» Косово олигарх Беджет Пацолли, один из акционеров австрийской нефтегазовой компании ONV, похвалился, что тратил личные средства, чтобы добиться признания «независимости» незаконно отторгнутого от Сербии края 43 странами мира.

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Об этом албанский чиновник заявил на предвыборном митинге своего «Альянса за новое Косово» в Гнилане.

«Я лично добыл 43 признания благодаря своим собственным средствами. И буду делать это еще много раз», – пообещал Пацолли.

Подкуп иностранных государств албанскими сепаратистами, скорее всего, действительно имел место, допускает сербский политолог Стевица Дежански. При этом он считает, что Пацолли накануне выборов в «парламент» Косово специально выпячивает свою значимость.

«Конечно, была оплата и взяточничество, но не в той степени, в которой Пацолли сейчас пытается показать это. Эти вещи не работают таким образом. Большинство стран признали Косово, потому что это было сделано США и под некоторым давлением со стороны Вашингтона и Брюсселя. Я не верю, что 43 страны взяли деньги у Пацолли, а затем признали независимость Косово», – подчеркнул Дежанский, добавив, что самые большие деньги ушли на американских лоббистов, которые работали над признанием независимости.

С другой стороны, похвальба Пацолли ярко демонстрирует уровень «элиты» Косово, рассуждает сербский политолог Деян Вук Станкович.

«Независимость Косово настолько проблематична, что не поддается описанию. Министр иностранных дел признает, что подкупом он добился признания независимости Косово. Ну, это противоречит здравому смыслу, международному праву, что бы это ни было … Это заявление является признанием того, что это государство было основано на коррупции и взяточничестве», – подчеркнул Станкович.

«Я не верю, что он заплатил за все это без своих интересов», – также сказал эксперт.

Напомним, сегодня в Косово «день тишины» перед досрочными выборами в «парламент», а уже завтра свои двери откроют избирательные участки.

Упомянутые выше американские лоббисты были задействованы в Косово и в ходе нынешней избирательной кампании.

Так, глава Демократической партии Косово и кандидат в «премьер-министры» ложного государства Кадри Весели нанял на финишной прямой выборов Сэмюэля Нэнберга, бывшего советника Дональда Трампа.

Американский консультант предоставлял Весели услуги по связям с общественностью, коммуникациям и стратегическому консалтингу. Его контракт ограничен сроком с 26 сентября по 15 декабря. Гонорар составляет 110 000 долларов, указывается в официальном документе, поданном в министерство юстиции США.